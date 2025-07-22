Десятилетний российский шахматист стал международным мастером

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев официально стал международным мастером, сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России.

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Данное звание присвоено шахматисту советом Международной шахматной федерации. Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.

— Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России, — говорится в сообщении.

Шогджиев — победитель чемпионата мира‑2023 среди юношей до 8 лет и чемпион Европы‑2022 среди юношей до 8 лет. Его текущий рейтинг в шахматах с классическим контролем составляет 2411, в рапиде — 2415, в блице — 2371.