Отец 10-летнего рекордсмена рассказал о его знакомстве с шахматами

Юный шахматист-рекордсмен Роман Шогджиев впервые увидел шахматы в шкафу, рассказал «Звезде» его отец Савр. Это было пять лет назад, в конце 2019 года, перед пандемией. Сейчас Роме 10, и он самый юный международный мастер в истории.

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«У нас, мне кажется, у всех семей, которые вышли из Советского Союза, есть шахматы в шкафу. Заинтересовался фигурками, я ему показал, как их передвигать, первые правила. После этого он забыл все игрушки и начал заниматься. Попросил проводить занятия с тренерами. Мы нашли ему тренеров во время пандемии. Занимались они по Интернету, по удаленке, и вот с тех пор он с шахматами не расстается», - рассказал отец мальчика.

Уже сейчас Роман понимает, что шахматы - это его хобби, профессия, увлечение и, можно сказать, вся жизнь, говорит его папа.

«Эта веха (звание международного мастера. - Прим. ред.), которую сейчас получилось выполнить, - только одна из первых. Предстоит очень большая работа. Нужно становиться гроссмейстером и повышать шахматное мастерство. Мы с тренерским коллективом и с Федерацией шахмат плотно работаем, поэтому Роман сейчас на турнире, например, находится, играет», - добавил Савр Шогджиев.

Ранее стало известно, что юный шахматист на пять месяцев опередил предыдущего самого младшего игрока, получившего звание международного мастера.