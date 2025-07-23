В Европейском шахматном союзе возмутились допуску россиянок на командный чемпионат мира

Европейский шахматный союз (ECU) выступил против решения Международной шахматной федерации (FIDE) о допуске россиянок на командный чемпионат мира. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой организации.

Ранее ТАСС сообщил, что Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

"ECU сохраняет свою твердую позицию: санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер", - говорится в сообщении.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В январе 2025 года FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.

28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход Федерации шахмат России из ECU в ACF.