В ФШР ответили европейцам на возмущение по поводу возвращения женской сборной России
Возмущение Европейского шахматного союза (ECU) относительно возвращения женской сборной России к участию в командном чемпионате мира было ожидаемо. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
Ранее ТАСС сообщил, что Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. В среду ECU возмутился решением FIDE. 28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход Федерации шахмат России из ECU в ACF.
"Это ожидаемая реакция наших недругов. Я бы удивился, если бы она была другой, - сказал Ткачев. - Все это только подтверждает правильность нашего перехода в ACF. Там таких вопросов не возникает, и принцип спорта вне политики соблюдается. В отличие от европейских коллег. Уверен, что это мнение меньшинства - конкретно европейских функционеров, а не спортсменов, которые на турнирах в личном зачете спокойно играют с россиянами". "В любом случае есть рекомендации Международного олимпийского комитета, и в FIDE собраны умные люди, которые понимают, что четко им следуют", - добавил собеседник ТАСС.
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