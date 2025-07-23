В ФШР ответили европейцам на возмущение по поводу возвращения женской сборной России

Возмущение Европейского шахматного союза (ECU) относительно возвращения женской сборной России к участию в командном чемпионате мира было ожидаемо. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Ранее ТАСС сообщил, что Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. В среду ECU возмутился решением FIDE. 28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход Федерации шахмат России из ECU в ACF.