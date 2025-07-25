В Москве пройдут соревнования по управлению дронами

Экскаватор-шоу состоится на фестивале городского хозяйства, который проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Его можно будет увидеть каждую субботу и воскресенье в течение всего августа и 13 сентября, с 10:30 до 16:00 на Центральной аллее, ведущей к Большой спортивной арене «Лужников».

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На площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» жители и гости столицы смогут посетить выставку техники комплекса городского хозяйства Москвы, а также увидят впечатляющее шоу машиниста экскаватора-погрузчика ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» («МОЭК»). Он откроет ковшом стеклянную бутылку и разольет напиток по стаканам, разрежет яблоко ножом, прикрепленным к ковшу, а также закроет спичечный коробок,опустит груз в узкую трубу и снимет с импровизированного дерева брелоки.

У павильона 1а в зоне «Подкова» гости могут попробовать себя в роли работника компании и провести тепло в дом, сделать необычные фотографии с большим экраном с эффектом тепловизора, посетить увлекательные мастер-классы и стать участником шоу с химическими опытами.

Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно улучшают свои профессиональные навыки, которые они ежедневно применяют в условиях плотной застройки. Так, работники ПАО «МОЭК» регулярно участвуют в специализированных конкурсах, где демонстрируют управление многотонными машинами. Задания конкурсов меняются для повышения квалификации машинистов.

«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые могут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

Масштабный форум-фестиваль пройдет в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля moscow2030.mos.ru, передает официальный портал мэра Москвы.