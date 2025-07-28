Магнус Карлсен: «Уверен, что на шахматы я потратил гораздо больше, чем 10 тысяч часов. Я думаю о них все время»
Магнус Карлсен поразмышлял, сколько времени потратил на шахматы за все время.
«Я думаю о шахматах все время. Даже сейчас, когда мы общаемся, у меня в голове что-то типа шахматных досок. Это всегда со мной. Это как язык, который ты выучил, после чего начинаешь думать на этом языке, он никуда не уходит. Я ни на что не тратил 10 тысяч часов, но уверен, что на шахматы я потратил гораздо больше», – отметил Магнус Карлсен.
Магнус Карлсен примет участие в шахматном турнире в рамках ЧМ по киберспорту – Esports World Cup. Ивент пройдет в Эр-Рияде с 29 июля по 1 августа. Призовой фонд – 1,5 млн долларов.
Ранее Магнус Карлсен обыграл ChatGPT в шахматах без потерь фигур.
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