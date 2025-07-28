19-летняя индианка стала победительницей Кубка мира по шахматам

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмух стала победительницей Кубка мира по шахматам — 2025. В финале она одолела соотечественницу Хампи Конеру на тай-брейке финального матча со счётом 1,5:0,5.

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Дешмукх за последние годы выигрывала чемпионат Азии среди женщин и первенствовала в женских супертурнирах. Однако в центре внимания на родине она оказалась после того, как на командном чемпионате мира по рапиду и блицу обыграла китаянку Хоу Ифань – вторую величайшую женщину-шахматистку в истории после легендарной венгерки Юдит Полгар.

Кубок мира проходи в грузинском Батуми. Прошлый Кубок мира состоялся в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина, которая на этом турнире уступила во втором раунде представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой.