Ян Непомнящий потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде

14-й номер мирового рейтинга, российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил выступление на турнире Esports World Cup, призовой фонд которого составляет $ 1,5 млн.

© Чемпионат.com

В четвертьфинале соревнований Непомнящий уступил индийцу Арджуну Эригайси со счётом 1,5:2,5.

Esports World Cup проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 29 июля по 1 августа. Согласно регламенту, 16 шахматистов поделены на четыре группы по четыре игрока в каждой. По два спортсмена из каждого квартета выходят в плей-офф. Все матчи группового этапа – bo2, в случае ничейного результата – армагеддон. Четвертьфиналы турнира пройдут в bo4, полуфиналы – в bo6. Финал и матч за третье место – bo10.