Grand Chess Tour. Сент-Луис. Аронян лидирует после трех раундов рапида, Каруана – 2-й, Гукеш – 3-й

В Сент-Луисе проходит четвертый этап Grand Chess Tour.

Левон Аронян обошел действующего чемпиона мира по шахматам
На турнире будет сыграно девять раундов рапида и 18 раундов блица.

Grand Chess Tour

4-й этап

Saint Louis Rapid & Blitz

Сент-Луис, США

Рапид

После 3 раундов из 9

Начало партий – 20.00 по московскому времени.

1. Левон Аронян (США) – 6

2. Фабиано Каруана (США) – 5

3. Гукеш Доммараджу (Индия) – 4

3. Уэсли Со (США) – 4

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3

5. Леньер Домингес (США) – 3

7. Григорий Опарин (США) – 2

7. Лим Ли (Вьетнам) – 2

9. Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан) – 1

10. Сэм Шенкленд (США) – 0

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, в блице – 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью – 0,5 очка.

