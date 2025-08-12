Левон Аронян обошел действующего чемпиона мира по шахматам

Grand Chess Tour. Сент-Луис. Аронян лидирует после трех раундов рапида, Каруана – 2-й, Гукеш – 3-й
В Сент-Луисе проходит четвертый этап Grand Chess Tour.
На турнире будет сыграно девять раундов рапида и 18 раундов блица.
Grand Chess Tour
4-й этап
Saint Louis Rapid & Blitz
Сент-Луис, США
Рапид
После 3 раундов из 9
Начало партий – 20.00 по московскому времени.
1. Левон Аронян (США) – 6
2. Фабиано Каруана (США) – 5
3. Гукеш Доммараджу (Индия) – 4
3. Уэсли Со (США) – 4
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3
5. Леньер Домингес (США) – 3
7. Григорий Опарин (США) – 2
7. Лим Ли (Вьетнам) – 2
9. Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан) – 1
10. Сэм Шенкленд (США) – 0
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, в блице – 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью – 0,5 очка.