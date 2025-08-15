10-летняя Шиванандан стала самой юной шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера

10-летняя шахматистка Бодхана Шиванандан обыграла 60-летнего гроссмейстера Питера Уэллса в матче финального раунда чемпионата Великобритании в Ливерпуле. Она вошла в историю как самая юная шахматистка, когда-либо побеждавшая гроссмейстера.

