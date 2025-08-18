Сборная России уверенно стартовала на Всемирной шахматной олимпиаде

Всемирная шахматная олимпиада U16. Сборная России обыграла Чили в первом туре
Землянский, Ветохин, Усков и Шухман играют за Россию на Шахматной олимпиаде U16.
Турнир пройдет с 18 по 23 августа в колумбийской Барранкилье. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые с 2022 года разрешила выступать российским юношеским командам в нейтральном статусе.
Всемирная шахматная олимпиада среди юношей (U16)
Барранкилья, Колумбия
Начало второго тура – 18:00 по московскому времени (18 августа)
Первый тур
Чили – Россия – 0:4
Хорхе Максимилиан Гуэрра Мансилья – Иван Землянский – 0:1
Савва Ветохин – Хавьер Алонсо Ариас Диас – 1:0
Фелипе Перес Рохас – Артем Усков – 0:1
Анна Шухман – Элисон Эррера Катрилеф – 1:0
Второй тур
Россия – Перу
Иван Землянский – Кеопс Банда Чахуара
Луис Фабрицио Альфаро Самбрано – Савва Ветохин
Артем Усков – Давид Леонардо Чили Вела
Алагон Гайда Сенет Мандужано – Анна Шухман
Фавориты турнира: Индия, Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Италия, Колумбия, Грузия.
ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 9 туров в рапиде по швейцарской системе. Контроль времени – 45 минут с добавлением 10 секунд на ход.