Сборная России уверенно стартовала на Всемирной шахматной олимпиаде

Землянский, Ветохин, Усков и Шухман играют за Россию на Шахматной олимпиаде U16.

Турнир пройдет с 18 по 23 августа в колумбийской Барранкилье. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) впервые с 2022 года разрешила выступать российским юношеским командам в нейтральном статусе.

Всемирная шахматная олимпиада среди юношей (U16)

Барранкилья, Колумбия

Начало второго тура – 18:00 по московскому времени (18 августа)

Первый тур

Чили – Россия – 0:4

Хорхе Максимилиан Гуэрра Мансилья – Иван Землянский – 0:1

Савва Ветохин – Хавьер Алонсо Ариас Диас – 1:0

Фелипе Перес Рохас – Артем Усков – 0:1

Анна Шухман – Элисон Эррера Катрилеф – 1:0

Второй тур

Россия – Перу

Иван Землянский – Кеопс Банда Чахуара

Луис Фабрицио Альфаро Самбрано – Савва Ветохин

Артем Усков – Давид Леонардо Чили Вела

Алагон Гайда Сенет Мандужано – Анна Шухман

Фавориты турнира: Индия, Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Италия, Колумбия, Грузия.

ПРИМЕЧАНИЕ: участники сыграют 9 туров в рапиде по швейцарской системе. Контроль времени – 45 минут с добавлением 10 секунд на ход.