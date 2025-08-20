WSJ: Маск свернет деятельность своей партии и поддержит Вэнса на выборах

Миллиардер Илон Маск сворачивает планы по созданию своей политической партии, которая могла бы стать третьей политической силой в США после республиканцев и демократов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с его планами.

© rg.ru

Маск сказал союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих бизнес-компаниях и не хочет отталкивать влиятельных консерваторов, создавая третью партию, которая могла бы переманить на себя избирателей Республиканской партии. Маск представил Американскую партию в июле после публичного спора с президентом Дональдом Трампом по поводу законопроекта о снижении налогов и расходах.

В последнее время он был частично сосредоточен на поддержании связей с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщает газета, и признался соратникам, что создание политической партии испортит его отношения с Вэнсом. Именно его кандидатуру в качестве преемника Трампа миллиардер намерен поддержать на президентских выборах 2028 года. Вэнс высказывался за полное прекращение финансовой и иной поддержки Украины и убедил в этом хозяина Белого дома, отмечают наблюдатели.

Маск, самый богатый человек в мире, и его соратники сообщили людям, близким к Вэнсу, что он рассматривает возможность использования некоторых своих финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если он решит баллотироваться на пост президента в 2028 году. Генеральный директор Tesla и SpaceX потратил почти 300 миллионов долларов США в 2024 году, чтобы помочь Трампу и другим республиканцам победить на выборах, оказав также огромное влияние на посту главы созданного департамента эффективности работы правительства (DOGE).

Вэнс, который призвал к перемирию после публичной вражды Маска с Трампом, подтвердил свою позицию в августе и сказал, что он попросил миллиардера вернуться в лоно республиканцев, отмечает Reuters. Инвесторы беспокоились, сможет ли он уделить достаточно времени и внимания Tesla после того, как столкнулся с Трампом из-за его амбиций в отношении новой политической партии.