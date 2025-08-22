Россия досрочно выиграла Всемирную юношескую олимпиаду по шахматам

Российские шахматисты досрочно стали победителями Всемирной юношеской олимпиады (U16), которая проходит в колумбийском городе Барранкилья.

В предпоследнем восьмом туре россияне обыграли вторую сборную Казахстана и набрали 16 очков. Второй идет команда Беларуси, у которой 13 баллов. В девятом туре россияне и белорусы сыграют между собой. Даже если сборная Беларуси выиграет, обойти российских шахматистов она уже не сможет.

В составе российской команды выступают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шуман. Напомним, что Иван Землянский в 13 лет 8 месяцев и 20 дней стал самым молодым гроссмейстером в России. К слову, по этому поводу юный шахматист вместе с Сергеем Карякиным провел пресс-конференцию в редакции "Российской газеты".