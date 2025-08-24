Российские шахматисты выиграли Всемирную юношескую олимпиаду

Российские шахматисты досрочно стали победителями Всемирной юношеской олимпиады (U16).

В восьмом туре соревнований, проходивших на прошлой неделе в колумбийской Барранкилье, наши одолели вторую команду Казахстана, набрали 16 очков и стали недосягаемыми для соперников. В предыдущих турах россияне переиграли сверстников из Индии, Узбекистана, Китая, Грузии, Перу, Чили и первую команду Казахстана.

Чемпионами в составе российской сборной стали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

Напомним, что в мае 2024 года Землянский в возрасте 13 лет 8 месяцев и 20 дней стал самым молодым гроссмейстером в России.

По этому поводу юный шахматист вместе с Сергеем Карякиным провел пресс-конференцию в редакции "Российской газеты".