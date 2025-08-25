Для школьников и студентов предложили ввести ежегодную выплату

Школьники и студенты средних специальных и высших учебных заведений должны получить выплату к 1 сентября, чтобы хватило на школьную форму и остальное, что необходимо для учебы. Законопроект об этом внесла в Госдуму группа депутатов от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым.

Авторы предлагают ввести ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в России.

Депутаты представили расчеты, касающиеся базового набора для учащихся любого класса школы. По их данным, средняя цена школьного набора составит 28700 рублей. В связи с этим предлагается установить ежегодную выплату в том же размере - она, согласно проекту, полагается семьям, имеющих детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Для семей, признанных малоимущими, предложено установить ежегодную выплату в размере 43050 рублей, включив в выплату дополнительно 50% от средней стоимости школьного набора.

Также федеральным законом предоставлять данную выплату для семей, имеющих детей в возрасте от 18 до 23 лет (детей-инвалидов до 28 лет) и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, в размере 14350 рублей, рассчитывая выплату как половину от средней стоимости школьного набора.

При этом для семей, имеющих детей, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, и признанных малоимущими, предложено установить такую выплату в размере 21525 рубля, рассчитывая ее как 75% от средней стоимости школьного набора.

Гражданин, если закон будет принят, сможет подать заявление о назначении ежегодной выплаты с 1 января по 1 ноября текущего года по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения, непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уточняется, что ежегодная выплата осуществляется в июне-декабре соответствующего календарного года, в который возникает право на ее получение, и перечисляется на счет гражданина, открытый в каком-либо российском банке.