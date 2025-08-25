Президент ФШР: юные российские шахматисты добились исторического результата

Филатов: юные российские шахматисты добились исторического результата на Олимпиаде

Российские шахматисты добились исторического результата на юношеской Олимпиаде в Колумбии, к этому привела системная работа Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Ранее юношеская сборная России (спортсмены не старше 16 лет) стала победителем шахматной Олимпиады, не проиграв ни одного матча. Турнир проходил в Колумбии. В понедельник команда вернулась в Москву.

"Наша команда добилась исторического результата, одержав победы во всех матчах. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят, выступавших за нашу команду на Олимпиаде - за ними будущее, - сказал Филатов. - Их триумфальное выступление в Колумбии лишний раз подтвердило, что, когда ведешь последовательную и системную работу, результат всегда будет".

В составе российской команды выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

