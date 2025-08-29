Гроссмейстер назвал возможную причину жульничества украинского шахматиста

Гроссмейстер Сергей Шипов предположил, что выступающий за сборную Румынии украинский шахматист Кирилл Шевченко мог сжульничать на командном чемпионате Испании ради высоких достижений. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

Шипов отметил, что высокая шахматная квалификация не гарантирует честности. По его мнению, Шевченко, будучи сильным гроссмейстером, поставил перед собой высокие цели, но не знал, как их добиться честным путем.

«Видимо, очень честолюбивый парень, понимал, что чемпионом мира стать хочется, поставил для себя такие высокие цели, а как добиться этого, было непонятно. И он не удержался от соблазна», — предположил он.

Эксперт подчеркнул, что современные шахматы сильно зависят от компьютерных подсказок, которые могут помочь даже любителю обыграть лучших игроков мира. Поэтому, по его мнению, борьба с жульничеством должна быть жесткой.

Ранее сообщалось, что комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине лишила Шевченко звания гроссмейстера. Спортсмен подвергся санкциям за то, что во время чемпионата отлучался в туалет в ходе матчей. Там он прятал мобильные телефоны и записки.