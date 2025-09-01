Непомнящий опустился в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с 14‑го на 15‑е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Рейтинг Непомнящего в шахматах с классическим контролем за прошедший месяц составляет 2742.

Список по‑прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2839). На второй и третьей позиции расположились американцы Хикару Накамура (2807) и Фабиано Каруана (2789). Действующий чемпион мира индиец Доммараджу Гукеш (2767) занимает шестое место.

Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) идет 30‑м, Даниил Дубов (2691) — 39‑м, Андрей Есипенко (2687) — 40‑м, Петр Свидлер (2682) — 44‑м, Володар Мурзин (2670) — 52‑м, Владислав Артемьев (2664) — 59‑м, Александр Грищук (2657) — 64‑м.

Женский рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань (2609), россиянка Александра Горячкина (2528) занимает восьмое место, Екатерина Лагно (2505) — десятое.