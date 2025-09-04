Непомнящий и украинец Волокитин не пожали руки после партии на Grand Swiss

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и украинский шахматист Андрей Волокитин не стали пожимать друг другу руки после партии 1-го тура «Большой швейцарки» — 2025, которая проходит в Самарканде (Узбекистан).

Непомнящий и Волокитин закончили партию, расписались в листках друг друга, поставили шахматы на доску и разошлись. Руки для рукопожатия спортсмены друг другу не протягивали.

Партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась вничью на 37-м ходе после трёх повторяющихся ходов.

Соревнования проходят с 3 по 15 сентября. В открытом турнире будет разыграно $ 625 тыс., из которых победитель получит $ 90 тыс. В женских состязаниях же на кону стоят $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.