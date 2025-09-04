Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам перешла под флаг России

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына перешла под флаг России. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

По данным сайта ФИДЕ, отныне Синицына относится к Федерации шахмат России (ФШР). Спортсменка будет представлять Санкт-Петербург.

Председатель правления Эстонского шахматного союза Виллу Отсманн в интервью ERR рассказал, что спортсменка переехала в Россию жить и учиться. При этом функционер выразил сожаление в связи с решением Синицыной, поскольку Эстония вложила средства в ее развитие.

Синицыной 21 год, она родилась в Нарве. Шахматистка трижды выигрывала чемпионат Эстонии: в 2021, 2022 и 2023 году.

В мае этого года российский шахматист Ян Непомнящий рассказал о неоднократно поступавших ему предложениях о смене спортивного гражданства. Он отметил, что ему это неинтересно, поскольку он хочет представлять Россию.