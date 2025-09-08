Контроль времени в шахматах изменен. Неужели все ради Магнуса Карлсена?

ФИДЕ ввела формат «быстрой классики».

Международная федерация шахмат устроила настоящую революцию в правилах. Организация решила провести несколько турниров в «быструю классику». В ней контроль значительно меньше, чем в обычных шахматах, но куда больше, чем в блице или рапиде. Таких серьёзных нововведений в игре давно не было. Неужели всё для того, чтобы вернуть Магнуса Карлсена в борьбу за чемпионский титул?

Прорывное нововведение

6 сентября Совет ФИДЕ вынес революционное решение: одобрение получил пилотный проект по проведению турниров с сокращённым контролем времени. Новый формат федерация назвала «быстрой классикой». На партию даётся 45 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Что важно: результаты в таких соревнованиях будут вноситься в стандартный рейтинг.

«Инициатива отвечает растущему спросу игроков и организаторов на «быструю классику». В современной жизни время становится всё более ограниченным, и наблюдается явная тенденция к более коротким форматам, которые при этом остаются серьёзными и конкурентными», — объяснили решение в ФИДЕ.

В 2025 году «быстрая классика» планируется сразу на трёх турнирах: Кубке Катара (7-13 сентября), QCA Training Center Classical (25-27 сентября) и командном чемпионате мира среди женщин (17-24 ноября).

Все соревнования пройдут по стандартным правилам рейтинга, но со своими нюансами. Во-первых, не будут выполняться нормы на звание. Во-вторых, организаторы не могут провести более двух туров в день.

По сути, ФИДЕ вдохновилась идеей шахматного мецената Олега Скворцова. В начале 2010-х он организовал несколько турниров Zurich Chess Challenge, где гроссмейстерам на партию давалось 60 минут. Тогда новый вид контроля стали называть «новая классика» или «скворцовская классика».

Благодаря идее Сквороцова повысилась зрелищность турнира, ведь болельщики не уставали от длительного просмотра шахмат. К тому же партии теперь длились всего два-три часа, а значит, в день можно было проводить не один, а сразу два тура.

В дальнейшем «новая классика» в основном жила в формате выставочных турниров и так до конца и не признавалась ФИДЕ.

Карлсен вернётся в классику?

Сейчас проект с «быстрой классикой» считается лишь тестовым. По итогам трёх турниров с новым контролем ФИДЕ оценит перспективы дисциплины.

«ФИДЕ осознаёт важность этого вопроса и подходит к нему со всей ответственностью. Пилотные мероприятия послужат своего рода проверкой на практике. После их завершения ФИДЕ проведёт тщательный анализ результатов и соберёт отзывы участников, прежде чем принять решение о дальнейшей реализации», — говорится в заявлении федерации.

Если всё сложится гладко, то, скорее всего, «быстрая классика» начнёт активно проникать в шахматный мир. Возможно, где-то она даже вытеснит обычную классику. И это будет соответствовать духу времени, миру, где даже секунды играют важную роль, а жизнь летит с сумасшедшей скоростью.

Сейчас «быстрая классика» выглядит как компромисс между быстрыми и классическими шахматами. Значит ли это, что можно надеяться на возвращение Магнуса Карлсена в традиционные турниры и чемпионский цикл?

Норвежец неоднократно говорил, как сильно устал от классики. Он утверждал, что подготовке уделяется куда больше времени, чем самой игре. К тому же, по его мнению, здесь сложнее определить сильнейшего, ведь классические шахматы «снисходительны» и позволяют скрыть недостатки игры.

Последние годы Карлсен предпочитает турниры по быстрым шахматам или по шахматам Фишера. «Быстрая классика» же может вновь подогреть интерес Магнуса к другим форматам. А там недалеко и до возвращения к матчам за чемпионство. Правда, для этого нужно внести изменения и в правила проведения матча за корону. Но это вряд ли случится в ближайшее время.