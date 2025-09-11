Карлсен назвал игру американца Накамуры бесстыдной

16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о том, как американский шахматист Хикару Накамура отбирается на турнир претендентов, участвуя в турнирах с более слабыми соперниками.

«Я в некотором роде восхищаюсь тем, как он это делает, потому что это так бесстыдно. Дело в том, что многие игроки, вероятно, выбрали бы турниры, где была бы всего пара международных матчей или что-то в этом роде. Но Хикару просто хочет быть уверенным в том, что он получит свои игры, и это прагматичный подход. Это абсолютно бесстыдно, но, вероятно, правильно. Похоже, что систему нужно немного подправить. Но я больше не участвую в этом. Так что всё в порядке», — приводит слова Карлсена Take Take Take.

Чтобы попасть на турнир претендентов в 2025 году по рейтингу, Накамуре нужно сыграть определённое количество классических шахматных партий до конца года. Накамура участвует в региональных турнирах в США, таких как чемпионат штата Луизиана и Открытый чемпионат Айовы.