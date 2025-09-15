Российская шахматистка Лагно квалифицировалась на турнир претенденток‑2026

Российская шахматистка Екатерина Лагно квалифицировалась на турнир претенденток‑2026

Лагно сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой из Азербайджана в заключительном 11‑м туре турнира FIDE Women’s Grand Swiss в Самарканде. Партия, в которой россиянка играла белыми фигурами, завершилась на 30‑м ходу.

По итогам турнира Лагно набрала 8 очков и обеспечила себе участие в турнире претенденток.

Ранее на турнир претенденток, который пройдет в 2026 году, отобралась российская шахматистка Александра Горячкина.

Победительница турнира претенденток сыграет в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь из Китая.