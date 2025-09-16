Непомнящий провалил один из главных турниров года

Зато Екатерина Лагно сыграла прекрасно и пробилась на Турнир претендентов — 2026.

«Большая швейцарка» ФИДЕ – один из главных шахматных турниров года – получилась очень полярной для представителей России. В женском турнире великолепно выглядела Екатерина Лагно, которая решила задачу – она завоевала путёвку на Турнир претендентов – 2026. А вот российские мужчины-шахматисты оказались в Самарканде совсем незаметными. Надежды на то, что Ян Непомнящий покажет ту игру, которая была присуща, не оправдались.

Российская делегация на «Большую швейцарку» в Самарканде оказалась весьма представительной: чемпион мира по блицу и двукратный победитель турнира претендентов Ян Непомнящий, чемпион России Владислав Артемьев, вице-чемпион страны и гроза Магнуса Карлсена Андрей Есипенко, чемпион мира по рапиду Володар Мурзин, многократный чемпион мира по блицу Александр Грищук, самый молодой гроссмейстер страны, победитель Всемирной Олимпиады до 16 лет Иван Землянский, экс-чемпион Европы Евгений Наер и другие сильные спортсмены.

Но на россиян, словно на Великую армаду времён парусного флота, напал ничейный штиль. Ничья за ничьей, соперники словно не хотели проигрывать, и наши спортсмены стояли на своих местах в турнирной таблице, не двигаясь вперёд. Лучше других с проблемами набора очков поначалу справлялись Непомнящий с его высоким стартовым номером и Есипенко, которому удалось переломить ход турнира после неудачного старта. Однако этого не хватило даже на то, чтобы постараться до последнего тура сохранить шансы на первое или второе место, эти шансы испарились раньше.

В последнем туре наши заслуженный и молодой лидеры сошлись лицом к лицу. Совсем недавно узкая турнирная дорожка уже сводила Непомнящего и Есипенко на чемпионате мира по киберспорту – дальше из группового турнира мог пройти только один. Тогда Андрей с большим напором провёл первый матч и победил, но, отыгравшись в «сетке проигравших», Ян вернулся и «на зубах», сильно рискуя, сумел вырвать победу в реванше и всё-таки выйти в четвертьфинал.

В целом Непомнящий являлся до этой партии достаточно неудобным соперником для молодого ростовчанина, однако тут коса нашла на камень – лидер сборной сомнительно разыграл дебют, а Есипенко тонко осаждал оборонительные построения соперника и одержал убедительную победу. И это несмотря на то, что Андрей опоздал на партию на три минуты!

В итоге Есипенко стал лучшим из наших и разделил 5-19-е места (увы, оказавшись в хвосте пелотона по дополнительным показателям, однако тут хотя бы делятся призы). А Ян Непомнящий по рейтингу немного откатился из элиты, он уже на 19-й позиции, и лидеру наших шахмат надо срочно набирать форму перед грядущим Кубком мира, который осенью пройдёт на индийском курорте на Гоа. Это будет последняя попытка попасть на Турнир претендентов — 2026.

По итогам «Большой швейцарки» место в кандидатском турнире забронировали Аниш Гири (Нидерланды) и Маттиас Блюбаум (Германия), который стал главной сенсацией в Самарканде. Они присоединились к Фабиано Каруане (США), пробившемуся в Турнир претендентов – 2026 как победитель специального цикла турниров ФИДЕ. Скорее всего, попадёт в кандидатский и американец Хикару Накамура, который набивает необходимое количество партий в любительских турнирах в разных штатах США. Практически гарантировал себе победу на «турнирном пути» индиец Рамешбабу Прагнанандха.

Для желающих пробиться на матч с откровенно посыпавшимся в последнее время чемпионом мира Гукешем Доммараджу остаются ещё три вакантных места. Разыграны они будут на Кубке мира. Сейчас нервы здесь у тех, кто претендует на успех, напряжены до предела. Занявший в Узбекистане на Grand Swiss третье место Алиреза Фируджа настолько болезненно воспринял это «первое место за бортом», что просто не явился на красочное закрытие, расстроив организаторов, которые тщательно готовили церемонию.

В женской квалификации с точки зрения отбора на матч с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь для российских болельщиков всё гораздо спокойнее. Александра Горячкина отобралась на претендентский турнир по итогам Гран-при, и в Самарканде заявилась в открытую секцию, бросив вызов мужчинам. У неё очень неплохо это получилось.

Екатерина Лагно сбросила груз былых неудач и продемонстрировала блестящую форму. Она набрала одинаковое количество очков с Вайшали Рамешбабу (сестрой Прагнанандхи), и уступила первое место лишь по дополнительным показателям.

Недавно Андрей Есипенко женился на сестре шахматного вундеркинда Саввы Ветохина – ещё одной надежды нашей страны наряду с Землянским и совсем юным Ромой Шогджиевым. На свадьбе Екатерина Лагно (Андрей был её секундантом на прошлом претендентском) являла собой просто настоящий вихрь обаяния и энергии – она участвовала во всех конкурсах, азартно сражалась в настольный футбол, демонстрируя тонкие пасы и точные удары по воротам, общалась и знакомилась с гостями. Тогда ещё подумалось – в Самарканде Катя не подведёт. И точно, она выступила блестяще!

Ключевой в борьбе за наивысшие места для Екатерины стала битва с украинкой Марией Музычук. Становление самой Кати как шахматистки происходило во Львове, а потом – в Донецке, и первые битвы Лагно против сестёр Музычук были ещё в 10-летнем возрасте. Поединок оказался принципиальным во всех смыслах, и россиянка буквально разгромила соперницу.

В претендентском Кате и Саше предстоит битва против настоящей стены китайских и индийских спортсменок. Это будет борьба трёх великих шахматных школ, однако для окончательного расклада надо дождаться информации от ФИДЕ.