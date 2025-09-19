Интервью с самой яркой героиней шахматного мира в 2025 году

Индианка Дивья Дешмукх рассказала «Чемпионату» о своём попадании в турнир претендентов и матче с чемпионом мира среди мужчин.

© Чемпионат.com

Дивья Дешмукх – новая звезда женских шахмат и безоговорочно главная героиня 2025 года. Буквально пару месяцев назад о ней почти никто не знал, но 19-летняя индианка устроила сенсацию на Кубке мира. Не имея звания гроссмейстера, она завоевала титул и отобралась на турнир претендентов!

На «Большой швейцарке» в Самарканде Дивья выступала не в женских соревнованиях, а в открытой секции с мужчинами, и заняла достойное 81-е место из 116 участников, опередив не только Александру Горячкину, но и, например, Владислава Артемьева, Левона Ароняна и Бориса Гельфанда. При этом Дешмукх сыграла вничью с Гукешем Доммараджу!

По ходу турнира Дивья дала эксклюзивное интервью «Чемпионату». Она поделилась эмоциями от партии с чемпионом мира, рассказала об отношении к Александре Горячкиной и ответила на вопрос, сможет ли хоть когда-нибудь девушка обыграть мужчину в матче за титул лучшего игрока мира.

«Я хотела бы сыграть с Гукешем на пике»

– Дивья, вы стремительно ворвались в элиту мировых шахмат. Это вызывает всеобщее восхищение. А вы сами что чувствуете?

– Думаю, в глазах общественности это действительно был неожиданный взлёт. Но я всегда знала, что у меня неплохой уровень и что в какой-то момент он станет ещё лучше. Всё получилось довольно быстро, и я этому рада!

– На Grand Swiss вы выступали в открытом турнире. Больше ли получаете эмоций, когда играете на равных с мужчинами или побеждаете их?

– Каждая победа для меня очень важна. И, честно признаться, нет разницы, с кем играю – с женщиной или мужчиной. Для меня гораздо важнее, насколько хорошо я сама играю. Когда ехала на турнир, у меня были большие сомнения, потому что я была предпоследней сеяной, а соперники – очень сильные. Но мне кажется, что, после того как сыграла здесь партию с чемпионом мира, я стала гораздо увереннее в себе.

– Вы ожидали, что сыграете с чемпионом мира?

– Нет. Абсолютно точно – нет. Мне даже немного жаль, что сейчас Гукеш не в лучшей форме, потому что мне было бы интересно сыграть с ним, когда он на пике. Однако я уверена, что скоро он придёт в себя. В любом случае это был интересный матч.

– Насколько эта партия была тяжёлой для вас?

– На турнире в Самарканде все партии очень сложные (смеётся), так что не сказала бы, что этот поединок чем-то отличался от других.

«Не важно, с кем я играю. Важно – как»

– Вы говорили, что пока не чувствуете себя гроссмейстером. Что должно измениться, чтобы ощутили это?

– Возможно, я сказала это, когда только-только получила титул. Теперь же ко мне пришло осознание, и я чувствую себя гроссмейстером (улыбается).

– Какие эмоции вы испытали, когда выиграли Кубок мира и поняли, что отобрались на турнир претендентов?

– Я была счастлива. И, наверное, для меня это было облегчение. Я тогда думала: «Раз уж зашла так далеко, то можно побороться за золото и взять эту путёвку на турнир претендентов». Так что я была очень рада, когда всё получилось.

– Насколько сложно вам было сражаться с Хампи Конеру в финале? Всё-таки долгие годы именно она была главной звездой женских шахмат в Индии.

– Поскольку это был не первый наш матч, я не испытывала очень сильных эмоций. Но, разумеется, чувствовала огромное давление, потому что это был финал столь значимого турнира! Старалась сконцентрироваться на том, как играю, и контролировать свои эмоции и нервы. Повторюсь, для меня не так важно, с кем играю. Важнее то, как я сама это делаю.

«Мне нравится, как играет Горячкина»

– В открытом турнире вы играете вместе с Александрой Горячкиной, которая тоже уже отобралась на турнир претендентов. Что скажете о россиянке?

– Я очень хорошо к ней отношусь. Видела, как она играла в открытом турнире ещё в 2021 году. Тогда мне было 14 лет или около того, и она так вдохновила меня своей игрой, что я подумала: «Мне стоит сделать то же самое однажды». Это здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими. Мне нравится смотреть, как играет Александра.

– Многие говорят не только о вашем шахматном мастерстве, но и о привлекательной внешности. Приятно ли вам такое внимание?

– Не особо. Я хочу вдохновлять людей играть в шахматы, поэтому не очень люблю, когда люди обращают внимание на то, как я выгляжу.

– Можно ли сказать, что вы феминистка?

– У этого термина слишком большой диапазон значений. Но я определённо верю, что женщины в борьбе за титулы должны соревноваться с лучшими. И неважно, кто будет этим «лучшим» – женщина или мужчина.

– Верите ли, что когда-нибудь женщина сможет стать чемпионом мира?

– Сейчас это сложно, потому что среди парней мы видим очень серьёзную конкуренцию. Чем больше мужчин играет в шахматы, тем выше вероятность, что кто-то из них добьётся успеха. Поэтому, как только соотношение мужчин и женщин в шахматах станет 50 на 50, мы вернёмся к этому вопросу.