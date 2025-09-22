Шахматист Витюгов рассказал о переходе в Англию

Шахматист Никита Витюгов назвал тяжелым решение о переходе в Англию.

Витюгов – двукратный победитель командного чемпионата мира (2010, 2013) в составе сборной России. С 2023-го гроссмейстер выступает за Англию.

– Никита, вы в момент перехода жили в Испании, но перешли под флаг Англии. Почему так получилось?

– Мне никогда не нравилось, когда люди живут в одной стране, но представляют другую. Это немножко искусственно. Поэтому когда я для себя принял решение поменять федерацию, естественно, первым делом обратился к испанцам. Я там действительно жил, учил испанский язык и хотел дальше ассимилироваться.

Довольно странно, что люди из испанской федерации никак не отреагировали на мое обращение. То есть они не то чтобы не проявили заинтересованность – они просто меня проигнорировали. Поясню для понимания ситуации: тогда я бы сразу стал первым номером страны, усилил бы сборную команду. Я учил язык, проживал в этой стране законно, грубо говоря, со мной не было бы вообще никаких проблем.

Вообще, смена федерации для меня была очень тяжелым решением. Я совершенно этого не хотел делать. Всю жизнь для меня главные турниры были за сборную России, у меня никогда не возникало мысли перейти под другой флаг. Да, я понимал, что где-то в другой стране я мог бы получить более привлекательные условия, однако никогда всерьез я об этом не думал.

Оттого в ситуации, когда ко мне не проявили никакого интереса, я подумал, что идти еще на какие-то уступки – лишнее. Поэтому Испания отпала.

– Дальше пошли к англичанам?

– Не совсем так. Скорее всего, я бы больше ничего не делал, но со мной связались судьи из Английской шахматной федерации и предложили переехать в Англию. Мне всегда была интересна Англия, однако я не думал, что переезд туда возможен.

Я понимал, насколько тяжело сделать любые документы, особенно в тот момент. А тут совершенно неожиданно все стало возможно. Они мне сами говорили, что впервые у них появилась возможность представить кому-то вид на жительство. Они сделали его мне и моей семье. А ведь сложность состояла еще в том, что в Англии шахматы спортом не считаются.

– Серьезно?

– Абсолютно. С точки зрения шахмат Англия – одна из худших стран для переезда. Все шахматное, что там происходит – происходит вопреки. Я это никак не оцениваю, это не плохо и не хорошо, просто говорю как вижу. Тут все идет вопреки, просто на энтузиазме отдельных людей, которые несут это все на себе. Они и мне помогли с оформлением документов, и мы переехали.

Тут все оказалось проще. Английский мы все знаем лучше, чем испанский, плюс мы все насколько-то погружены в эту культуру. К тому же Англия намного более открытая страна, чем Испания. Даже невозможно сравнить их в плане открытости для приезжих. Испания – крайне закрытая страна, Англия – крайне открытая. Мы живем там полтора года, мне все нравится. Но к сожалению, для моих шахмат это…

– Не самый удачный вариант?

– Ну да, скажем так. Моя карьера не получила никакого плюса от этого. В принципе, я понимал, что ничего такого и не будет. Это решение не было поиском какой-то выгоды, как многие люди могли бы подумать. Финансовая составляющая при выборе вообще отсутствовала.

Мне просто нравилась Англия. Я там впервые побывал в 2013 году с Петром Свидлером. Тогда я был его секундантом на турнире претендентов в Лондоне. Мне невероятно понравился город Лондон, где мы сейчас и живем с семьей. Там все замечательно, кроме шахмат, – рассказал 38-летний Витюгов.