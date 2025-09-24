Француз Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам

Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам и не сможет принять участие в турнире претендентов
Алиреза Фируджа не выступит на Кубке мира по шахматам.
Об этом сообщает Chessdom. Французский гроссмейстер отсутствует в списках участников турнира, причины пропуска пока неизвестны.
Кубок мира был для Фируджи последним шансом попасть на турнир претендентов, победители которого получают право сыграть в матче за шахматную корону.
Мужской шахматный Кубок мира-2025 пройдёт в Индии. Турнир начнется 30 октября и завершится 27 ноября, в нем примут участие 206 шахматистов.
Макар Игнатов: «По некоторым медицинским моментам не смогу принять участие в прокатах. Когда-нибудь все расскажу, но не сейчас»
Фанаты «Севильи» скандировали «Израиль – убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Соломона. Манор забил победный гол через 2 минуты
Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»
Макар Игнатов: «По некоторым медицинским моментам не смогу принять участие в прокатах. Когда-нибудь все расскажу, но не сейчас»
Фанаты «Севильи» скандировали «Израиль – убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Соломона. Манор забил победный гол через 2 минуты
Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»