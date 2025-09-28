МИД Приднестровья выразил Кишиневу протест после блокирования мостов

Молдавские власти перекрыли движение по мосту через Днестр у Каменки в Приднестровье в день парламентских выборов. Об этом 28 сентября сообщили СМИ. Стало известно, как обстоят дела на других мостах через Днестр.

Власти Молдовы якобы из-за «зависшей программы» полностью перекрыли движение на мосту через Днестр у Каменки в Приднестровье, передает «Sputnik.Молдова».

Незадолго до выборов Кишинёв решил начать внезапный ремонт сразу на 6 мостах, соединяющих левый и правый берега Днестра.

Сообщается также, что на мосту между городом Рыбница в Приднестровье и молдавским городом Резина скопились очереди — люди едут проголосовать на выборах. «Так выглядит свободное волеизъявление для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье», - прокомментировал корреспондент «Sputnik.Молдова» пробку из машин, пытающихся переехать мост.

Напомним, сегодня внутри страны рейтинги власти достаточно слабы, поэтому режим действующего президента Молдовы делает ставку на голосование на зарубежных участках в западных странах. На прошедших в прошлом году президентских выборах перевес Санду обеспечили именно они. При этом в Приднестровье сократили число участков почти втрое, в Тирасполе назвали это сегрегацией. Кроме того, продолжают фиксироваться угрозы и давление в отношении оппозиции и журналистов, критикующих власть. Журналистка Елена Пахомова-Левицкая ранее рассказала об угрозах расправы в свой адрес от сторонников правящей партии PAS.

Подробнее о манипуляциях властей Молдовы накануне парламентских выборов читайте в материале «Евразия.Эксперт».

Читайте актуальные новости и аналитические статьи в Telegram-канале «Евразия.Эксперт».