Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии. Спортсмены выступали с флагом и гимном

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по шахбоксу в Сербии.

Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии
Россияне завоевали 29 медалей, 15 из которых – золотые. Второе место заняла команда США, третье – сборная Франции.

В турнире приняли участие 176 спортсменов из 17 стран. Российские спортсмены выступали под флагом страны, во время церемонии награждения играл российский гимн.

