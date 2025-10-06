Фабиано Каруана стал победителем финального турнира серии Grand Chess Tour — 2025

Американский гроссмейстер, вице-чемпион мира Фабиано Каруана одержал победу в финальном турнире серии Grand Chess Tour — 2025 в Сан-Паулу (Бразилия). В матче за первое место он оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва. Американец получил за победу $ 150 тыс, а француз — $ 100 тыс.

Бронзовая награда соревнований досталась представителю США Левону Ароняну, который переиграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии.

Grand Chess Tour — 2025 состоял из шести этапов, первый из которых состоялся в конце апреля 2025 года. В финальной части гроссмейстеры сыграли по две партии в классическом, быстром и блиц-формате.