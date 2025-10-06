Стали известны соперники россиян на Кубке мира по шахматам — 2025
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала сетку Кубка мира — 2025. Стали известны соперники россиян по первому и второму раунду соревнований.
Первый раунд:
- Арсений Нестеров (Россия) — Сапармурат Атабаев (Туркменистан)
- Иван Землянский (Россия) — Леван Панцулая (Грузия)
- Владислав Артемьев (Россия) — Хескиел Ндахангвапо (Намибия)
- Алексей Гребнев (Россия) — Даниэль Кизон (Филиппины)
- Сергей Лобанов (Россия) — Кацпер Пёрун (Польша)
- Евгений Наер (Россия) — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар)
Второй раунд:
- Ян Непомнящий (Россия) — Диптаян Гхош (Индия) / Пэн Сюнцзянь (Китай)
- Володар Мурзин (Россия) — Нилаш Саха (Индия) / Георг Майер (Уругвай)
- Даниил Дубов (Россия) — Бай Цзиньши (Китай) / Адхам Фаузи (Египет)
- Андрей Есипенко (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) / Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан)
Кубок мира – 2025 пройдёт с 31 октября по 27 ноября в индийском Гоа. По итогам турнира станут известны обладатели трёх путёвок на Турнир претендентов – 2026.
