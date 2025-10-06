Стали известны соперники россиян на Кубке мира по шахматам — 2025

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала сетку Кубка мира — 2025. Стали известны соперники россиян по первому и второму раунду соревнований.

Первый раунд:

Арсений Нестеров (Россия) — Сапармурат Атабаев (Туркменистан)

Иван Землянский (Россия) — Леван Панцулая (Грузия)

Владислав Артемьев (Россия) — Хескиел Ндахангвапо (Намибия)

Алексей Гребнев (Россия) — Даниэль Кизон (Филиппины)

Сергей Лобанов (Россия) — Кацпер Пёрун (Польша)

Евгений Наер (Россия) — Фи Антенаина Ракотомахаро (Мадагаскар)

Второй раунд:

Ян Непомнящий (Россия) — Диптаян Гхош (Индия) / Пэн Сюнцзянь (Китай)

Володар Мурзин (Россия) — Нилаш Саха (Индия) / Георг Майер (Уругвай)

Даниил Дубов (Россия) — Бай Цзиньши (Китай) / Адхам Фаузи (Египет)

Андрей Есипенко (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) / Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан)

Кубок мира – 2025 пройдёт с 31 октября по 27 ноября в индийском Гоа. По итогам турнира станут известны обладатели трёх путёвок на Турнир претендентов – 2026.