Смагин оценил победу Шухман на чемпионате России по шахматам

Анна Шухман придерживалась своего стиля игры и заслуженно стала победительницей Суперфинала чемпионата России по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

12 октября Шухман стала победительницей турнира. 16-летняя Шухман стала самой молодой чемпионкой России в истории. Победителем мужского турнира стал Арсений Нестеров.

"В женском чемпионате было очень интересно посмотреть, как выступит Шухман, и она абсолютно заслуженно стала чемпионкой. Она придерживалась своего стиля, который основан на быстром счете. Он не лишен недостатков, но энергетика, хороший счет и здоровый оптимизм принесли ей победу. Ей еще много нужно работать, чтобы выйти на элитный уровень", - сказал Смагин.

"Если говорить о мужском турнире, то такой плотной борьбы не было давно. Нестеров не изменял своему стилю, он лишний раз не рисковал, был готов играть долго и упорно, но, когда чувствовал запах крови, добивал своего соперника. Важнейшая победа для его карьеры, но ему тоже много чего еще нужно сделать. Что касается других участников, то очень много позиций не реализовал Даня Дубов, хотя играл он очень интересно, но ему не везло", - добавил собеседник агентства.

Также он отметил, что суперфиналы остаются важной частью для российских шахмат: