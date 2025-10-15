Россияне выиграли пять медалей на первенстве мира по шахматам

Российские шахматисты выиграли две золотые и три бронзовые медали на чемпионате мира среди юношей и девушек в Дурресе (Албания).

© ФШР

Полина Смирнова стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет: она набрала 9 очков из 11 и по дополнительным показателям обошла Рукию Олимову (Узбекистан). Турнир юношей выиграл представитель Казахстана Марк Смирнов (9,5). Россиянин Артем Лебедев завоевал бронзу с 8 очками.

Диана Хафизова победила в категории девушек до 16 лет, набрав 9,5 очков из 11. В турнире юношей до 16 лет по 8 очков набрали восемь участников. По дополнительным показателям бронзовым призером стал Александр Володин. Чемпионский титул у Эдгара Мамедова (Казахстан).

Валерия Клейменова заняла третье место среди девушек до 18 лет, набрав 8 очков. Чемпионкой стала Гао Муцзыянь (Китай), а турнир юношей выиграл Джагадиш Сиддхартх (Сингапур).

Россияне завоевали наибольшее количество медалей среди федераций‑участниц турнира.