Гроссмейстер Нестеров рассказал о сложностях игры в Европе

Гроссмейстер Арсений Нестеров отметил, что выступать в Европе сложно из-за санкций.

– Вам сейчас хватает международных турниров?

– В Узбекистане, Казахстане, ОАЭ проводится много сильных опенов. В том же Китае тоже, в Сингапур я летал в прошлом году. Есть много турниров, куда мы можем ехать играть, и нам никто ничего не скажет. Но есть и старты, которые недоступны россиянам. Речь про многие европейские опены. Даже если нет официального запрета, то есть проблемы с получением визы, с получением условий.

– Давно не играли в Европе?

– В прошлом году – один раз. В этом даже не рассматривал такие варианты.

– Это мешает повышать рейтинг?

– В европейских опенах, видимо, чуть проще его набирать. Хотя сейчас и они тоже на 90% состоят из тех же индийцев. Так что разницы нет. Просто там (в Европе) периодически возникали очень хорошие условия.

В целом сейчас очень сложно набирать очки в опенах. Нужно обладать определенным стилем, иметь редкие умения. Мои обычные, среднестатистические опены редко завершаются в плюсе. Притом что я могу удачно сыграть, попасть в большие призы, но получить за это только «+3» пункта. А допустим, в Суперфинале или каком-нибудь круговике, где я почти последний номер в стартовом листе, рейтинг прибавляется намного легче, – сказал Нестеров.