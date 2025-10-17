Гроссмейстер Нестеров рассказал о сложностях игры в Европе

Гроссмейстер Нестеров о турнирах в Европе: «Есть старты, недоступные россиянам. Даже если нет официального запрета, то есть проблемы с визой, условиями»
Гроссмейстер Арсений Нестеров отметил, что выступать в Европе сложно из-за санкций.
– Вам сейчас хватает международных турниров?
– В Узбекистане, Казахстане, ОАЭ проводится много сильных опенов. В том же Китае тоже, в Сингапур я летал в прошлом году. Есть много турниров, куда мы можем ехать играть, и нам никто ничего не скажет. Но есть и старты, которые недоступны россиянам. Речь про многие европейские опены. Даже если нет официального запрета, то есть проблемы с получением визы, с получением условий.
– Давно не играли в Европе?
– В прошлом году – один раз. В этом даже не рассматривал такие варианты.
– Это мешает повышать рейтинг?
– В европейских опенах, видимо, чуть проще его набирать. Хотя сейчас и они тоже на 90% состоят из тех же индийцев. Так что разницы нет. Просто там (в Европе) периодически возникали очень хорошие условия.
В целом сейчас очень сложно набирать очки в опенах. Нужно обладать определенным стилем, иметь редкие умения. Мои обычные, среднестатистические опены редко завершаются в плюсе. Притом что я могу удачно сыграть, попасть в большие призы, но получить за это только «+3» пункта. А допустим, в Суперфинале или каком-нибудь круговике, где я почти последний номер в стартовом листе, рейтинг прибавляется намного легче, – сказал Нестеров.
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»
«Индепендьенте» хочет вернуть Барко. Хавбек «Спартака» не против перехода (Olé)
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»
«Индепендьенте» хочет вернуть Барко. Хавбек «Спартака» не против перехода (Olé)