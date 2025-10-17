Чемпион России по шахматам объяснил неучастие Непомнящего в Суперфинале

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров прокомментировал неучастие Яна Непомнящего в Суперфинале турнира.

– Обидно ли, что в Суперфинале чемпионата России не участвовали сильные шахматисты вроде Яна Непомнящего?

– Ну как сказать. Я же не могу никак повлиять на это решение. Насколько понимаю, в какой-то момент Ян серьёзно рассматривал возможность участия, но, видимо, после тяжёлого выступления в Самарканде решил отказаться. Опять же, это то, что я почерпнул из его высказываний, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В воскресенье, 12 октября, определился новый чемпион России по шахматам. Впервые за последние годы титул достался не Владиславу Артемьеву. Новым победителем главного турнира российских гроссмейстеров стал 22-летний Арсений Нестеров.