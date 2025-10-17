Российский шахматист обозначил свою цель на Кубок мира

«Посмотрим, как пойдёт». Российский шахматист Нестеров обозначил свою цель на Кубок мира

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров обозначил свою цель на предстоящий Кубок мира.

– Какие у тебя цели на грядущий Кубка мира?

– Пройти как можно дальше. Для начала цель – пройти первый круг, потому что меня в первом круге ждёт неплохой гроссмейстер, Сапармурат Атабаев. Если это удастся, дальше будет просто рабочая сетка: сильные соперники, но их вполне возможно обыгрывать. Так что посмотрим, как пойдёт. Конечно, было бы здорово выиграть Кубок мира, отобраться на Турнир претендентов. Я бы сейчас мог бить себя в грудь и рассказывать, что это цель. Но в действительности цель – это пройти столько, сколько смогу, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В воскресенье, 12 октября, определился новый чемпион России по шахматам. Впервые за последние годы титул достался не Владиславу Артемьеву. Новым победителем главного турнира российских гроссмейстеров стал 22-летний Арсений Нестеров.

