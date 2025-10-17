Российский шахматист обозначил свою цель на Кубок мира

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров обозначил свою цель на предстоящий Кубок мира.

– Какие у тебя цели на грядущий Кубка мира?

– Пройти как можно дальше. Для начала цель – пройти первый круг, потому что меня в первом круге ждёт неплохой гроссмейстер, Сапармурат Атабаев. Если это удастся, дальше будет просто рабочая сетка: сильные соперники, но их вполне возможно обыгрывать. Так что посмотрим, как пойдёт. Конечно, было бы здорово выиграть Кубок мира, отобраться на Турнир претендентов. Я бы сейчас мог бить себя в грудь и рассказывать, что это цель. Но в действительности цель – это пройти столько, сколько смогу, — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В воскресенье, 12 октября, определился новый чемпион России по шахматам. Впервые за последние годы титул достался не Владиславу Артемьеву. Новым победителем главного турнира российских гроссмейстеров стал 22-летний Арсений Нестеров.