Гроссмейстер Шипов отреагировал на смерть шахматиста Народицкого

Американец Дэниэл Народицкий был молодым и крепким парнем, поэтому его смерть стала шоком для всего шахматного мира. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

20 октября пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о смерти Народицкого.

"Я в реальной жизни никогда с Даней не пересекался, а вот в интернете мы были очень хорошо знакомы. Он много раз появлялся в моих эфирах, мы с ним много общались в чатах и играли. Он всегда производил впечатление позитивного человека, многокультурного, никогда не избегал общения на русском языке, что очень часто бывает у иностранных шахматистов Что касается его уровня игры в шахматы, то он был сильным гроссмейстером, сильным блицером и выдающимся "пулевиком" (игроком в сверхбыстрые шахматы - прим. ТАСС)", - сказал Шипов.

"Он очень любил играть, мог часами играть партии в интернете. Меня удивляло, что уже с 20 лет он начал писать книги, вести лекции, передавать свои знания, потому что молодые люди сначала добиваются спортивных успехов, а затем, после потери энергии, занимаются тренерством. Сейчас это кажется мистическим, но, может, он что-то предчувствовал", - добавил собеседник агентства.

Также Шипов рассказал, что смерть Народицкого обсуждает весь шахматный мир.

"О его смерти говорят сейчас везде, все сейчас в шоке, потому что ничто этого не предвещало, он был молодым и крепким парнем. Я категорически против сплетен в виде версий, которые ходят по интернету. Мне кажется неприличным и некультурным это обсуждать до официальных объявлений причин произошедшего".

О Народицком

Народицкому было 29 лет, он представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге FIDE Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2024 году российский гроссмейстер Владимир Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. В командных турнирах выступал за клуб Crestbook Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).