Гроссмейстер Крамник прокомментировал смерть 29-летнего шахматиста

Крамник о смерти 29-летнего шахматиста Народицкого: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это»
Владимир Крамник высказался о смерти шахматиста Дэниэла Народицкого.
Американский гроссмейстер и комментатор Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Причины официально не назывались.
«Заплачена слишком высокая цена, но если я единственный человек, который кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих, в то время как его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это и замести улики. Если так, то все это прогнило насквозь. Я, по крайней мере, сделал все возможное, чтобы предупредить людей о необходимости срочно что-то предпринять. Тем, кто предпочитает обвинять и стыдить, вместо того чтобы помочь, [скажу]: произошла ужасная трагедия, и я надеюсь, что ее расследуют должным образом», – написал Крамник в соцсети.
После новости о смерти Народицкого пользователи соцсетей оставили негативные комментарии в профиле Крамника, который в прошлом году подозревал американского шахматиста в читерстве.
