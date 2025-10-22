Крамник собрался в суд из-за угроз после смерти Народицкого

14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник на своей странице в социальных сетях сообщил, что принял решение обратиться в суд из-за угроз и обвинений после смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого.

«Команда юристов уведомила полицию, письмо в суд будет готово в течение нескольких часов. Что бы ни случилось дальше, все, кто ложно обвиняет меня, будут привлечены к ответственности», — написал Крамник.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к чему-то «большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о смерти шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу. В том числе, ранее, Крамник обвинял Народицкого в читерстве.

Информация о смерти Народицкого появилась 20 октября. 9 ноября шахматисту исполнилось бы 30 лет.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.

