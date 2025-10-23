Крамник намерен судиться с FIDE

«Разочарован действиями FIDE, намереваюсь подать судебный иск в отношении организации» — Крамник
Гроссмейстер Владимир Крамник заявил «Матч ТВ», что намерен подать судебный иск Международной шахматной федерации (FIDE).
Матч ТВ: главные новости
«Разочарован действиями FIDE, намереваюсь подать судебный иск в отношении организации» — Крамник
Маринов: «В следующем году я обязан приехать и доказать всем соперникам, что я тоже могу быть с призами»
«Меня конкретно занижали». Гимнаст Маринов остался недоволен судейством на чемпионате мира в Джакарте
Матч ТВ: главные новости
«Разочарован действиями FIDE, намереваюсь подать судебный иск в отношении организации» — Крамник
Маринов: «В следующем году я обязан приехать и доказать всем соперникам, что я тоже могу быть с призами»
«Меня конкретно занижали». Гимнаст Маринов остался недоволен судейством на чемпионате мира в Джакарте