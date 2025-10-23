«Разочарован действиями FIDE, намереваюсь подать судебный иск в отношении организации» — Крамник

Гроссмейстер Владимир Крамник заявил «Матч ТВ», что намерен подать судебный иск Международной шахматной федерации (FIDE).

Крамник намерен судиться с FIDE
— Я крайне разочарован действиями FIDE, а также бездействием в отношении противозаконных и аморальных высказываний в мой адрес некоторых членов шахматного сообщества, и намереваюсь подать судебный иск в отношении этой организации, — сказал Крамник «Матч ТВ».
