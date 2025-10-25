Крамник заявил о начавшейся травле в свой адрес после смерти Народицкого

Российский гроссмейстер Владимир Крамник подвергся циничной и незаконной травле из-за заявлений после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Об этом он заявил ТАСС.

20 октября пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о смерти Народицкого на 30-м году жизни.

Причины смерти неизвестны. Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти американского шахматиста. Сам Крамник заявил, что ранее призывал общественность обратить внимание на проблемы со здоровьем у американца.

"Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования всем близким Народицкого в связи с трагической и безвременной кончиной этого выдающегося шахматиста и человека, что глубоко потрясло меня лично и весь шахматный мир. К моему глубокому сожалению, это трагическое событие стало поводом для некоторых лиц использовать его в своих интересах и начать беспрецедентно циничную и незаконную кампанию травли против меня и моей семьи. В этой связи я хотел бы сделать следующие заявления: я никогда не допускал личных нападок или оскорблений в адрес Народицкого; несмотря на напряженные отношения между нами, я был единственным человеком в шахматном сообществе, кто, заметив на видео явные проблемы со здоровьем Дэниэла за день до его смерти, публично призвал оказать ему помощь. К сожалению, этот призыв был проигнорирован всеми", - сказал Крамник.

"Последующие попытки сразу после его кончины напрямую связать это трагическое событие с моим именем, особенно в свете этого факта, по моему мнению, переступают все границы элементарной человеческой морали. Мои частные и публичные запросы, сделанные год назад, о проверке соответствия гроссмейстера Народицкого правилам честной игры были проигнорированы, несмотря на значительное количество фактов, лишь часть которых была опубликована, подтверждающих обоснованность этого запроса. Я всегда был и остаюсь готов предоставить эти материалы любому компетентному органу, но за прошедший год не получил ни одного такого запроса", - добавил он.

Крамник также заявил об угрозах в адрес его семьи.

"Отдельные провокационные заявления публичных лиц, иногда доходящие до откровенно ложных и преступных обвинений в мой адрес относительно смерти Дэниэла, которые, в частности, привели к угрозам безопасности мне и моей семье и нарушению моих личных прав, станут предметом уголовных и гражданских исков, которые в настоящее время готовят мои адвокаты. Я приветствую официально объявленное открытие уголовного расследования в Соединенных Штатах по обстоятельствам смерти Народицкого и даже готов помочь расследованию, в том числе предоставив важную непубличную информацию, имеющуюся в моем распоряжении. Наконец, с полной ответственностью заявляю, что я нахожусь в хорошем физическом и психическом состоянии и ни при каких обстоятельствах не планирую покончить с собой", - заключил гроссмейстер.

О Народицком

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м - чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге FIDE Дэниэл Народицкий занимал 151-е место. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. В 2019 году шахматист окончил Стэнфордский университет по специальности историка. В командных турнирах выступал за клуб Crestbook международного гроссмейстера, тренера и комментатора Сергея Шипова. Народицкий написал несколько книг о шахматах, в том числе на русском языке. С 2022 года был тренером шахматного центра Шарлотта (США, штат Северная Каролина).