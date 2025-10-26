Российский шахматист заявил о травле после смерти американского гроссмейстера

Российский шахматист Владимир Крамник заявил о травле после смерти американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что столкнулся с атакой в социальных сетях и угрозами, которые считает «циничной и незаконной кампанией» против себя и семьи.​ Крамник подчеркнул, что не допускал личных оскорблений в адрес Народицкого и, заметив признаки ухудшения здоровья американца на видео за день до трагедии, публично призвал оказать ему помощь.

Ранее комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.