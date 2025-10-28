Все о Кубке мира по шахматам

1 ноября стартует Кубок мира по шахматам – 2025. Это последний ключевой турнир приближающегося к развязке чемпионского цикла. И де-факто это последняя возможность для россиян отобраться в Турнир претендентов – 2026.

Собрали для вас всю самую важную информацию о Кубке мира.

Где и когда пройдёт Кубок мира?

Кубок мира стартует 1 ноября на Гоа (Индия). Турнир продлится до 26 ноября. За это время шахматисты сыграют восемь раундов плей-офф. Формат соревнований предусматривает два выходных дня: 10 и 20 ноября.

Кубок мира не впервые проводится в Индии. В прошлый раз этот турнир проходил в 2002 году в Хайдарабаде. Победителем стал индиец Вишванатан Ананд, обыгравший в финале Рустама Касымджанова (1,5 на 0,5).

Формат и расписание Кубка мира

Кубок мира – турнир уникального формата. Шахматисты сыграют до восьми раундов по нокаут-системе. Каждый раунд состоит из двух классических партий и тай-брейка в быстрые шахматы, при необходимости.

Первые 50 сеяных стартуют со второго круга Кубка мира, оставшиеся игроки – с первого. Контроль времени в «классике»: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии, также есть добавление по 30 секунд, начиная с первого хода.

Расписание Кубка мира по шахматам — 2025

Первый раунд – 1-3 ноября

Второй раунд – 4-6 ноября

Третий раунд – 7-9 ноября

Четвёртый раунд – 11-13 ноября

1/8 финала – 14-16 ноября

1/4 финала – 17-19 ноября

1/2 финала – 21-23 ноября

Финал – 24-26 ноября

Начало каждого игрового дня – в 12:30 мск

Участники Кубка мира — 2025

В турнире примут участие 206 шахматистов из более чем 80 стран. На Гоа, разумеется, сыграет большое количество индийских шахматистов: Гукеш Доммараджу, Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати, Нихал Сарин. Также в Кубке мира примет участие индианка Дивья Дешмукх. Она – единственная из девушек, кто получил приглашение в открытый турнир.

На КМ будет много сильных игроков. Среди них: Аниш Гири (Нидерланды), Левон Аронян, Уэсли Со, Ханс Ниманн (все – США), Винсент Кеймер (Германия), Рихард Раппорт (Венгрия), Вэй И (Китай), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Магнус Карлсен и Хикару Накамура на Гоа не сыграют.

Состав сборной России на Кубок мира

На Кубке мира выступят 10 российских гроссмейстеров. С первого раунда в борьбу вступят Арсений Нестеров, Иван Землянский, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Алексей Гребнев, Сергей Лобанов. Со второго круга – Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Володар Мурзин.

К сожалению, шансы россиян на победу оцениваются не очень высоко. Главные претенденты: Непомнящий и Есипенко. Однако заранее предсказать что-то крайне сложно, так как многое будет зависеть от турнирной сетки.

Фавориты Кубка мира — 2025

Есть немало шахматистов, у которых больше шансов на победу, чем у россиян. В их числе, например, Аниш Гири, недавно выигравший «Большую швейцарку», чемпион мира Гукеш Доммараджу, прекрасно выступивший на клубном чемпионате Европы, молодой талант Винсент Кеймер, а также призёры чемпионата США Уэсли Со и Левон Аронян.

Однако Кубок мира каждый год преподносит сюрпризы: кто-либо из андердогов добирается до заключительных стадий турнира. Так что не стоит исключать приятных неожиданностей и в этом году.

Призовые на Кубке мира — 2025

На Гоа шахматисты будут биться за солидный призовой фонд в $ 2 млн. Победителю из этой суммы достанутся $ 120 тыс., серебряному призёру – $ 85 тыс., замкнувшему топ-3 – $ 60 тыс., а ставшему четвёртым – $ 50 тыс.

Кто завоюет путёвки на турнир претендентов?

Три призёра Кубка мира – 2025 получат право выступить на Турнире претендентов – 2026. Турнир на Гоа – последний ключевой старт, по итогам которого в чемпионскую гонку могут «запрыгнуть» шахматисты, не претендующие на путёвку по итогам цикла турниров ФИДЕ за 2025 год.

Напомним, право сыграть в турнире претендентов себе уже обеспечили Аниш Гири и Маттиас Блюбаум (по итогам Большой швейцарки) и Фабиано Каруана (по итогам цикла турниров ФИДЕ в 2024-м). Хикару Накамура почти наверняка заберёт путёвку по рейтингу, а в текущем цикле ФИДЕ на неё претендуют Уэсли Со и Арджун Эригайси. Таким образом, россияне иначе как через Кубок мира – 2025 попасть на турнир претендентов не могут.