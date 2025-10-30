Экс-президент FIDE Илюмжинов подарил Папе Римскому уникальный набор шахмат

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов подарил Папе Римскому Льву XIV набор шахмат, сделанных в Дагестане. Об этом ТАСС рассказал Илюмжинов.

"Я дружу с Ватиканом с 1995 года, когда стал президентом FIDE. Иоанн Павел II одним из первых поздравил меня с избранием, - сказал Илюмжинов. - В этот раз передал Папе Льву XIV буддийскую танку и уникальный подарочный шахматный набор, изготовленный кубачинскими мастерами Дагестана. Подарок от почетного президента шахматной федерации Дагестана Магомеда Шариповича Алиева. Фигуры в этих шахматах сделаны из янтаря. Знаю, что Папа играет в шахматы. В Ватикане уважают, любят и признают эту игру".

Ранее Илюмжинов сообщил ТАСС о намерении баллотироваться на пост президента FIDE в 2026 году.