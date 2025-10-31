Карякин оценил шансы россиян попасть на турнир претендентов

Карякин оценил шансы российских шахматистов попасть на турнир претендентов
Российским шахматистам будет очень тяжело отобраться на турнир претендентов по итогам Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал победитель Кубка мира 2015 года Сергей Карякин.
"Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах, и я скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов. Кубок мира всегда был своего рода лотереей, хотя я там всегда хорошо играл. Турнир очень сложный, он длится почти месяц, там огромная конкуренция. Должно произойти чудо, чтобы кто-то в тройку попал", - сказал Карякин.
Кубок мира пройдет в Индии с 1 по 26 ноября. Из россиян выступят Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев. По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.