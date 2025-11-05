Ткачев ответил, нужно ли шахматы вводить в школьную программу

Шахматы не нужно в обязательном порядке вводить в школьную программу. Такое мнение на сессии "Спортивное воспитание. Как спорт участвует в формировании личности" в рамках форума "Россия - спортивная держава" высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

"Важно не только в шахматах, но и в любом виде спорта увлечь ребенка. Нужно ли обязательно вводить в школьную программу шахматы? Конечно же, не нужно обязательно ничего вводить, потому что насильно мил не будешь. Ни в одном виде спорта, ни в одном виде деятельности", - отметил Ткачев.

"А вот именно увлечь - в этом и есть задача первого тренера. Научить любить спорт в целом и шахматы в частности. И вот тогда действительно мы получим тот эффект развития ребенка, который хотим видеть", - добавил он.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.