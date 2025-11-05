Непомнящий не прошел в третий раунд Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил Диптаяну Гошу из Индии во втором раунде Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.

Первая партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась вничью. Во второй партии сильнее был индийский шахматист. В третьем раунде Гош сыграет с победителем противостояния между израильтянином Максимом Родштейном и армянином Габриэлем Саргисяном.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал Карлсен.