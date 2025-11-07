Президент ФШР оценил российских молодых шахматистов

Ни в одной стране мира нет таких талантливых молодых шахматистов, как в России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Ранее сборная России стала победителем командного турнира стран ШОС.

"На основе данного турнира мы с уверенностью смотрим в будущее. Такой молодой команды в истории шахмат, которая выиграла такой престижный турнир, не было. И хочется поздравить с дебютом Романа Шогджиева, и всю команду поздравляю с первым взрослым золотом. Таких талантливых шахматистов ни в одной стране нет", - отметил Филатов.

Турнир проходил по круговой системе с участием 11 команд. Российские шахматисты набрали 18 очков. Второе место заняла команда Китая (17 очков), третьими стали представители Казахстана (13). В составе российской сборной, помимо Шогджиева, выступали Савва Ветохин, Артем Усков, Роман Шогджиев и Анна Шухман.