Объявлено, где пройдет турнир претендентов по шахматам в 2026 году

Мужской и женский турниры претендентов по шахматам состоятся на Кипре в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

Соревнования пройдут с 28 марта по 16 апреля в деревне Пейя.

В каждом турнире выступят по восемь участников. Победители сыграют в матче за мировую шахматную корону с действующими обладателями звания. У мужчин чемпионом мира является представитель Индии Доммараджу Гукеш, у женщин - китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

