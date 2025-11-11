Кириенко подтвердил, что пользуется месенджером Max

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что лично пользуется отечественным мессенджером Max.

«Да, конечно. Конечно, пользуюсь», – сказал Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

Max – российская платформа, объединяющее ряд сервисов. Пользователям доступны чаты, звонки в аудио- и видеоформате, отправка голосовых сообщений, пересылка файлов и онлайн-переводы. На платформе функционируют эксклюзивные решения в виде мини-приложений и чат-ботов, что позволяет выполнять широкий спектр ежедневных запросов прямо внутри экосистемы.

Напомним, звонки и сообщения в Мax стали доступны в СНГ. Ранее Мax подарил путешествие по России своему 50-миллионному пользователю.

